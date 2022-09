இந்திய துறைமுகங்கள் மசோதா.. மாநில உரிமைகளை பாதிக்கிறது.. பிரதமருக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்திய துறைமுக மசோதா 2022ல் மாநில அரசின் உரிமைகளை பறிக்கும் பிரிவுகளை நீக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இந்தியாவில் 12 பெரிய துறைமுகங்களும், சுமார் 200 சிறிய துறைமுகங்களும் உள்ளன. ஏறத்தாழ 95% அளவிலான அயல்நாட்டு வணிகத்தை இவை கையாளுகின்றன.

பெரிய துறைமுகங்கள் அனைத்தும் மத்திய அரசின் அதிகார வரம்புக்குள்ளும், சிறிய துறைமுகங்கள் அந்தந்த மாநில அரசுகளின் அதிகார வரம்புக்குள்ளும் உள்ளன. ஆனால், சட்டம் மற்றும் நிர்வாக விஷயங்களில் மாநிலங்களை மீற மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது.

English summary

Chief Minister Stalin has written a letter to Prime Minister Narendra Modi asking that sections of the Indian Ports Bill 2022 that take away the rights of state governments should be removed.