‛‛சர்வாதிகாரம்’’.. ஆடு மாடுகளை போல் வண்டியில் ஏற்றிய போலீஸ்.. ஸ்டாலின் மீது கோபப்பட்ட ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுகவின் ஆட்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சர்வாதிகாரமாக செயல்படுகிறார். ஆடு, மாடுகளை போல் வண்டியில் போலீசார் ஏற்றினார்கள். சட்டசபை என்பது திமுகவின் அறிவாலயமாக மாறிவிட்டது என அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

அதிமுக உள்கட்சி பூசல்களால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர் செல்வத்தை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கம் செய்தார்.

அதோடு சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் பதவியை ஆர்பி உதயக்குமாருக்கு, எடப்பாடி பழனிச்சாமி வழங்கினார். இதுதொடர்பாக சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு கடிதம் வழங்கப்பட்டது.

English summary

Chief Minister Stalin acts as a dictator in the DMK regime. The police loaded them into the cart like goats and cows. Former AIADMK minister T Jayakumar criticized the assembly as DMK's intellectual chamber.