தனித்த குரல்வளத்தால் தமிழ் இல்லங்கள் தோறும் எதிரொலித்த சண்முகம் மறைவு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்!

சென்னை : தனது குரல் வளத்தால் ஈர்த்த மூத்த டிவி தொகுப்பாளரும், தனியார் செய்தித் தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சிப் பிரிவுத் தலைவராகப் பணியாற்றியவருமான மூத்த ஊடகவியலாளர் ஷம்மி என்கிற சண்முகம் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் உடல்நிலை குன்றியதால், சிகிச்சை பெற்று வந்த சண்முகம், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் 10ஆம் தேதி மாலை காலமானார்.

அவரது மறைவுக்குத் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பல்வேறு ஊடகவியலாளர்கள், நேயர்கள் தங்களது இரங்கலைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

