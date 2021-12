விடாப்பிடியாக கோரிக்கை வைத்த டிஆர்பி ராஜா.. உடனே நிறைவேற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின்! பூரித்துப் போன தஞ்சை

Chennai

சென்னை: மன்னார்குடி எம்எல்ஏ டி.ஆர்.பி ராஜா என்னிடமே வாதாடினார் என முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக எம்பி டி.ஆர். பாலுவின் மகன் டி.ஆர்.பி ராஜா. இவர் மன்னார்குடி எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறார். கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் அந்த தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறார்.

டிவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் இவர் மிகவும் ஆக்ட்டிவ்வாக இருப்பார். மக்கள் நல பணிகளை யார் செய்தாலும் அவர்களை எந்த பேதமின்றி பாராட்டுவது, தவறு செய்தால் யாராக இருந்தாலும் தட்டி கேட்பது, உதவி என கேட்டால் உதவுவது என டிஆர்பி ராஜா குறித்த பட்டியல் நீளுகிறது.

CM Stalin says that MLA T.R.B.Rajaa always make sure to get salary hike for those who work in Paddy purchasing station.