'நாட்டுக்கே மதநல்லிணக்கத்தை எடுத்துக்காட்டியவர் முதல்வர் ஸ்டாலின்' .. அமைச்சர் சேகர்பாபு புகழாரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள ECI மெட்ரிக் பள்ளியில் கிறிஸ்துமஸ் விழா

கொண்டாப்பட்டது. இதில் தமிழக இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கலந்து கொண்டார். மேலும், எம்.எல்.ஏ.க்கள் எபினேசர், ஐட்ரீம் மூர்த்தி, ஆர் டி சேகர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பாதிரியார்கள் முன்னிலையில் கேக் வெட்டிக் கிருஸ்துமஸ் விழா கொண்டாப்பட்டது அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டது. இந்த விழாவில் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியதாவது:-

தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஊரடங்கு? ஓமிக்ரான் பரவும் நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று முக்கிய ஆலோசனை

English summary

Tamil Nadu Hindu Charities Minister Sekarbabu said that Chief Minister Stalin was the one who showed religious harmony in the country. He also said that Chief Minister Stalin was a bulwark against the minority population