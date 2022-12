உதயநிதி.. நெஞ்சை நிமிர்த்தி சொல்கிறோம்.. வெகு விரைவில் அங்கீகாரம்.. அமைச்சர் சேகர்பாபு சொன்ன விஷயம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வருங்காலங்களில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்படுவார் எனவும், அவருக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெகு விரைவில் வழங்குவார் எனவும் அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்க வேண்டும் என திமுக அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து பேசி வந்தனர். மாவட்ட செயலாளர்கள் உதயநிதியை அமைச்சராக்க வேண்டும் என தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினர்.

ஆனால், தலைமை இதற்கு வெளிப்படையாக எந்த ரியாக்‌ஷனும் காட்டாத நிலையில், தலைமையை தர்ம சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்க வேண்டாம் என உதயநிதியே வேண்டுகோள் விடுத்தார். இதையடுத்து திமுக நிர்வாகிகள் சற்று அமைதியாக இருந்து வந்தனர்.

English summary

CM Stalin will give recognition to Udhayanidhi Stalin soon, says Minister sekar babu Minister Sekar babu has said that Udhayanidhi Stalin will be highlighted in Tamil Nadu in the future and Chief Minister MK Stalin will soon grant recognition to Udhayanidhi.