காத்திருக்க வேண்டாம்.. சென்னையில் மின்மயானங்களில் விரைவில்ஆன்லைன் பதிவு முறை.. ககன் தீப் சிங் பேட்டி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: உடல்களை தகனம் செய்ய காத்திருப்பதை தவிர்க்க மின்மயானங்களில் விரைவில் ஆன்லைன் பதிவு முறை கொண்டுவரப்படும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன் தீப் சிங் பேடி தெரிவித்தார்.

கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதித்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கு உதவுவதற்காக சென்னை மாநகராட்சி தேனாம்பேட்டை மண்டல அலுவலகத்தில் உதவி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொலைபேசி ஆலோசனை கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் பயிற்சி மருத்துவர்கள் தொலைபேசியில் அழைத்து ஆலோசனைகள் வழங்கி மற்றும் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி பார்வையிட்டு நேற்று ஆய்வு செய்தார்.

ஆக்ஸிஜன் படுக்கைக்கு இனி தட்டுப்பாடு இருக்காது வந்த ஒரே வாரத்தில் தீயாய் வேலை செய்யும் ககன்தீப் சிங்

English summary

Chennai Corporation Commissioner Gagandeep Singh Bedi said the online registration system will soon be introduced to avoid waiting for bodies to be cremated.