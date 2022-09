தள்ளியே நின்னு பேசுயா! குறவர் இன மக்களிடம் தீண்டாமை? அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் மீது போலீசில் புகார்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தன்னைச் சந்திக்க வந்த குறவர் இன மக்களிடம் தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் தீண்டாமை செயலில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் குறித்த பேச்சுகள்தான் தற்போது சமூக வலைதளங்கள் முழுவதும் ஆக்கிரமித்து இருக்கிறது. பட்டியலிட மக்களை குறிப்பாக குறவர் இன மக்களையும் தனது கட்சி எம்பி ஒருவரையுமே அவர் அவமதித்ததாக சமூக வலைதளங்களில் பலரும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு குறவர் என்ற எழுத்தின் பெயரை பிற சமூகத்தினரின் பெயரோடு இணைத்து பயன்படுத்தக் கூடாது என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ராஜபாளையத்தில் வன வேங்கைகள் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் ரனியன் என்பவர் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

A complaint has been filed in the Tamil Nadu DGP office that Tamil Nadu Revenue Minister KKSSR Ramachandran was involved in untouchability with the Kurwar people who came to meet him.