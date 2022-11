ஆட்சியில் இருந்தால் ஒரு பேச்சு இல்லாவிட்டால் ஒரு பேச்சு! எடப்பாடியை வறுத்தெடுக்கும் செல்வப்பெருந்தகை

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆட்சியில் இருந்தால் ஒரு பேச்சு இல்லாவிட்டால் ஒரு பேச்சு பேசுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்துள்ளார் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. செல்வப்பெருந்தகை.

எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் நியாயமாக பேசவேண்டும் அல்லவா? என்று வினவியுள்ள அவர், அரசியல் செய்ய வேண்டுமென்ற விளம்பர நோக்கத்திற்காக முன்னாள் முதல்வர் பேசுவதா? என கேள்வியும் எழுப்பியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்து செல்வப்பெருந்தகை விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Selvaperunthagai said that Eps should speak fairly even if he is an opposition party, is the former chief minister speaking for the purpose of publicity to do politics? he also raised the question.