காங். கட்சி தலைவர் தேர்தல்.. தமிழகத்தில் சசி தரூருக்கு ஏமாற்றம்.. ஒரு சில நிர்வாகிகளே சப்போர்ட்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தேர்தலுக்கு போட்டியிட்டுள்ள சசி தரூர் தனக்கு ஆதரவு கேட்டு நேற்று தமிழகம் வந்திருந்தார். ஆனால் தமிழகத்தில் சுமார் 12 நிர்வாகிகள் மட்டுமே சசி தரூருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவின் பழமையான கட்சியான காங்கிரசில் 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

வரும் 17 ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே மற்றும் திருவனந்தபுரம் எம்.பி சசி தரூர் இடையே நேரடி போட்டி உள்ளது.

ராவணன் பொம்மையை எரிக்காத காங்கிரஸ்.. மத்திய பாஜக அரசுக்கு நூதன முறையில் எதிர்ப்பு.. ஏன் தெரியுமா?

English summary

Sasi Tharoor, who is contesting for the Congress party president election, came to Tamil Nadu yesterday to seek support for him. But only about 12 administrators in Tamil Nadu have expressed their support to Sasi Tharoor.