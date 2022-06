Chennai

சென்னை: ஜூன் 23ம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக நாளை மறுநாள் நடக்கவுள்ள ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளுக்கு தவறாமல் பங்கேற்க அதிமுக அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பொதுக்குழுவையும், இரண்டு முறை செயற்குழுவையும் கூட்ட வேண்டும் என்ற விதி இருக்கிறது. அந்த வகையில் அ.தி.மு.க பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழுக் கூட்டம் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் 9-ந் தேதி நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து நடப்பு ஆண்டுக்கான பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் ஜூன் 23ம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேகம் காட்டும் அதிமுக.. பொதுக்குழுவிற்கு முன்.. நாளை மறுநாளே மா. செக்கள் கூட்டம்.. என்ன ப்ளான்?

AIADMK has announced that the general body meeting will be held on June 23 and the executive council and district secretaries will be present at the consultation meeting.