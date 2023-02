டெல்டாவில் தொடர்மழை! நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள்! கலங்கி நிற்கும் உழவர்கள்! அன்புமணி உரிமைக் குரல்!

தண்ணீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்களுக்கு இழப்பீடு தரக் கோரும் அன்புமணி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் பல நூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதால் விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சி எனக் கூறும் அதிமுக கூட இது தொடர்பாக இன்னும் குரல் கொடுக்காத நிலையில் முதல் ஆளாக விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தருமாறு உரிமைக் குரல் எழுப்பியுள்ளார் அன்புமணி.

இதனிடையே அன்புமணி விடுத்துள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;

English summary

Anbumani Ramadoss has insisted that due compensation should be given to the farmers as hundreds of acres of paddy crops have been submerged in Cauvery irrigation districts.