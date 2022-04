அதிமுக தரப்பு ஆவேசமாக பதிலளிக்கும்போது கட் ஆகும் நேரலை.. ஆப் ஆகும் மைக்.. சட்டசபை முனுமுனுப்புகள்

Chennai

சென்னை : தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற உயர் கல்வித்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின்போது, அமைச்சர் பொன்முடிக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் பேசியபோது அடிக்கடி யூட்யூப் உள்ளிடவற்றில் நேரலை ஒளிபரப்பு தடைபட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய பல்கலைகளில் சேர நுழைவுத் தேர்வு நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்.

தீர்மானம் குறித்து பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே.பி.அன்பழகன் பேசிய நிலையில், 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு குறித்து பேசினார்.

During the debate on the higher education grant request in the Tamil Nadu Legislative Assembly today, AIADMK members spoke in response to Minister Ponmudi, which has often caused a live-blocked controversy.