எதுவும் தெரியாமல் பேசக்கூடாது! எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பாய்ச்சல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கரும்பு கொள்முதல் குறித்து பொத்தாம் பொதுவாக ஒரு குற்றச்சாட்டைக் கூறுவது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அழகல்ல என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

எதையும் படிக்காமல் தெரிந்து கொள்ளாமல் திமுக அரசைக் குறை கூற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருவதாக சாடினார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

கரும்பு கொள்முதலில் முறைகேடு.. விவசாயிகளுக்கு பணம் முழுதாக சென்றுசேரவில்லை.. எடப்பாடி குற்றச்சாட்டு!

English summary

Cooperative Minister KR Periyakaruppan said that it is not good for Edappadi Palaniswami to make an allegation about the purchase of sugarcane