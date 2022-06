2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டும் பாதிப்பு! திமுக எம்பி கனிமொழிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி! அதுவும் 2வது முறை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக மகளிர் அணி செயலாளரும் தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி கொரோனா 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டு இருந்த நிலையிலும், இரண்டாவது முறையாக கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதையடுத்து அவர் தனது வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்.

சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலக அளவில் பலத்த பொருளாதார இழப்புகளையும் உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கோரத்தாண்டவம் ஆடியது.

சுமார் மூன்று வருடங்களாக கொரோனாவின் தாக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில் மூன்றாவது அலை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பதும் குறைவதுமாக இருந்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் வேகமெடுக்கும் கொரோனா பரவல்? வேலூரில் அமலுக்கு வந்த கட்டுப்பாடுகள்.. என்னென்ன ரூல்ஸ்?

English summary

DMK women wing secretary and Thoothukudi MP Kanimozhi has been isolated at her home for the after being infected with corona second time after being vaccinated with 2 doses of corona.