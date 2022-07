செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி.. கொரோனா, குரங்கு அம்மை பரிசோதனை.. மருத்துவத்துறை கட்டுப்பாடு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் பங்கேற்க வரும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு கொரோனா, குரங்கு அம்மை பரிசோதமை மேற்கொள்ள மருத்துவத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படுகிறது. வரும் ஜூலை 28ம் முதல் ஆகஸ்டு 10 வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இதில் 187நாடுகளை சேர்ந்த 343 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

இதில் 189 அணிகள் பொது பிரிவு போட்டிகளிலும், 154 அணிகள் மகளிர் பிரிவிலும் கலந்துகொள்கின்றனர். சுமார் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள், வீராங்கனைகள் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The Medical department is planning to conduct corona and monkey pox tests for players coming to Chennai for the Chess Olympiad series. The medical department is planning to give permission to participate in competitions only if the test comes out negative, and if it comes out positive, treatment will be given.