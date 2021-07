3 நாளுக்கு பிறகு.. சென்னையில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி ஆரம்பம்.. பற்றாக்குறையால் மக்கள் அவதி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் 3 நாட்களுக்கு பிறகு இன்று கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நடைபெற்றன.

தமிழகத்தில் கொரோனா 2வது அலைக்கு பிறகு தடுப்பூசி போடுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த நிலையில் அந்த அளவிற்கு மத்திய அரசிடமிருந்து தடுப்பூசி வரவில்லை. இதனால் அடிக்கடி தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நிறுத்தப்படுகின்றன.

9 முறை MLA... 5 முறை MP... 6 முறை முதலமைச்சர்... காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் வீர பத்ர சிங் காலமானார்..!

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதால் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி நிறுத்தப்பட்டது.

English summary

Corona vaccination was carried out today after 3 days in Chennai. In Tamil Nadu, the number of people getting vaccinated after the 2nd wave of corona has increased and the number of vaccines from the central government has not reached that level. This often stops vaccinations. Vaccination work has been suspended since last Sunday due to shortage of vaccines in various parts of Tamil Nadu. The second installment is approaching for those who take the first dose. Doubts are therefore being raised as to whether the corona vaccine supply is currently being reduced in order to vaccinate them.