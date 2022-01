கொரோனா தீவிரம் : பொங்கல் பண்டிகையில் ஜல்லிக்கட்டுபோட்டிகள் நடக்குமா?- இன்று அறிவிப்பு வெளியாகிறது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழகம் தயாராகி வரும் நிலையில் கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்துள்ளதால் ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிகள் நடைபெறுவது பற்றிய முக்கிய அறிவிப்பு இன்று வெளியாக வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை இன்று நடைபெறுகிறது. கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அமலாக வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் முடிவுக்கு வந்து விட்டது என்று கடந்த நவம்பர் மாத இறுதியில் மக்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட நிலையில் ஓமிக்ரான் பரவத் தொடங்கியது. ஜனவரி முதல் கொரோனா மீண்டும் வீரியமாக பரவத் தொடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதும் தற்போது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 2 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.

Tamilnadu Lockdown: இன்றுடன் முடியும் இரவு நேர ஊரடங்கு.. முதல்வர் தலைமையில் மீண்டும் ஆலோசனை

English summary

Jallikattu competitions during Pongal : ( பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறுமா? Chief Minister MK Stalin is consulting today on the extension of curfew and additional restrictions in Tamil Nadu. With the curfew restrictions already announced coming to an end today, important consultation is taking place today. It has been reported that additional restrictions may be in place as the corona spread intensifies.