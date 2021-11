டெல்டாவை விட "டேஞ்ஜர்" ஓமிக்ரான்.. வேக்சின் போட்டாலும் வருமா? தப்பிப்பது எப்படி? கேள்விகளுக்கு பதில்

Chennai

சென்னை: உலகம் முழுக்க கொரோனா பரவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வந்த நிலையில்தான் தற்போது ஓமிக்ரான் வகை கொரோனா காரணமாக மக்கள் இடையே பெரிய அளவில் அச்சம் குடிகொண்டுள்ளது. உலக நாடுகள் எல்லாம் ஓமிக்ரான் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கின்றன.

தென்னாப்பிரிக்காவில் போட்ஸ்வானாவில் கண்டறியப்பட்ட இந்த புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா ஏற்கனவே உருமாறிய பல வகை கொரோனாவின் கலவையாக இருக்கிறது. மொத்தம் 50 உருமாற்றங்கள் இந்த ஓமிக்ரான் கொரோனாவில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகவே ஓமிக்ரான் மக்கள் இடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஓமிக்ரான் கொரோனாவில் ஏற்பட்டுள்ள 50 வகையான மாற்றங்கள் காரணமாக அதை கவலை அளிக்க கூடிய வகையாக உலக சுகாதார மையம் அறிவித்துள்ளது. மிக மிக அச்சம் அளிக்க கூடியது, ஆபத்தானது என்று ஓமிக்ரான் குறித்து உலக சுகாதார மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Coronavirus Omicron: Indian doctor explains all the things you should know about the new variant thats spreads in many countries.