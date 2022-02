மனு எங்களுக்கு வரலை.. கைகாட்டிய காவல்துறை - ஜெயக்குமார் ஜாமின் வழக்கில் அடுத்தடுத்து திருப்பம்!

Chennai

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஜாமின் மனு மீது காவல்துறை விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையில் கடந்த சனிக்கிழமை நடந்து தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலின் போது, சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் திமுகவினர் கள்ளஓட்டுப் போடுவதாக அதிமுகவினர் புகாரளித்தனர்.

திருச்சியில் டெபாசிட்டை இழந்த 32 அதிமுக வேட்பாளர்கள்! அதிர்ச்சி விலகாத ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்!

இதையடுத்து கள்ள ஓட்டுப் போட முயன்ற திமுக பிரமுகரை அரை நிர்வாணமாக்கி தாக்கியதாக முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டது.

English summary

The court has ordered the police to give an explanation on the bail petition of former AIADMK minister Jayakumar.