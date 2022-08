வக்கீல் படையின் முயற்சி தோல்வி.. கனல் கண்ணனின் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி.. எந்நேரமும் கைதாக வாய்ப்பு!

Chennai

சென்னை : பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய இந்து முன்னணி பிரமுகர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கனல் கண்ணனின் முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம்.

பெரியார் சிலையை உடைப்பது குறித்து பேசியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரி, இந்து முன்னணி நிர்வாகியும், சினிமா ஸ்டண்ட் மாஸ்டருமான கனல் கண்ணன் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், கனல் கண்ணனின் கோரிக்கையை நிராகரித்த சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம், வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருப்பதால், விரைவில் கனல் கண்ணன் கைது செய்யப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.

Chennai Principal Sessions Court rejected the bail plea of Cinema stunt master Kanal Kannan, who had controversially talked on Periyar statue. Kanal Kannan is likely to be arrested soon.