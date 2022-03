தமிழகத்தில் முடிவுக்கு வரும் கொரோனா தொற்று... ஜீரோ ஆக்குவோம் என மா.சுப்ரமணியம் சவால்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் புதிதாக 292 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை ஜீரோ வாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு குறித்து மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-

தமிழகத்தில் நேற்று 52,851 பேருக்குகொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று 53,194 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.

English summary

292 new cases of corona infection have been confirmed in Tamil Nadu. Health Minister Ma Subramaniam has stated that the aim of the government is to make this zero.