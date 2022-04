ஏப்ரல் 10 முதல் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி போடப்படும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாடு முழுவதும் ஏப்ரல் 10 முதல் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப்பூசி போடப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 15 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களில் 83% பேர் இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக கொரோனாவின் பிடியில் உலகம் சிக்கியுள்ளது. கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான ஒரே பேராயுதமாக தடுப்பூசி திகழ்கிறது. கோவிஷீல்டு, கோவாக்சின் போன்ற தடுப்பூசிகளை மக்களுக்கு மத்திய அரசு இலவசமாக கொடுத்து வருகிறது.

கணவருடன் கருத்துவேறுபாடு.. ஹவுஸ்ஓனருடன் சண்டை.. 5 வயது பெண் குழந்தை கன்னத்தில் பளார் என அறைந்த தாய்!

இந்த இரு தடுப்பூசிகளையும் இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 16ஆம் தேதி முதல் பொதுமக்களுக்கு போடும் பணி முன்னுரிமை அடிப்படையில் தொடங்கியது. பின்னர் ரஷியாவின் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசியும், தேசிய தடுப்பூசி திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. ஆனால் தனியார் மருத்துவமனைகளில் மட்டும் இந்த தடுப்பூசி போடப்படுகிறது.

English summary

Central government has announced that booster vaccination will be given to people over the age of 18 from April 10 across the country. The government also reported that 83% of people over the age of 15 have been vaccinated with two doses.