சென்னையில் கவலைத்தரும் வகையில் லேசாக அதிகரிக்கும் கொரோனா: எச்சரிக்கும் நிபுணர்

சென்னை: சென்னையில் கொரோனா தொற்று மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. 3ஆம் அலை பரவல் குறித்து எச்சரிக்கைகள் வரத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னையில் கொரோனா பரவல் உயர்ந்து வருவது கவலையளிக்கும் வகையில் உள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தினசரி பாதிப்பு 30 ஆயிரத்திற்கும் குறையாமல் உள்ளது. கொரோனாவின் பிடியில் நாட்டு மக்கள் சிக்கியுள்ளதால் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டும் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகாலமாக இயல்புநிலை திரும்பாமல் உள்ளது. கொரோனா எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை.

கொரோனா முதல் அலையில் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இரண்டாம் அலையில் லட்சங்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது கொத்துக்கொத்தாக மக்கள் மரணமடைந்தனர். 5 லட்சம் பேர் வரை இந்தியாவில் கொரோனாவால் மரணமடைந்துள்ளனர்.

Chennai recorded today 194 cases, mild increase after being at 160+ for last few day. Test positive rate continues to be less than 1% at 0.8% and active case 1816.