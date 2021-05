தனித்திரு...விலகியிரு... வீட்டில் அடங்கியிரு இல்லாவிட்டால் தெய்வத்திரு - கொரோனா மீம்ஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : கொரோனா பரவல் தினசரியும் பலரையும் காவு வாங்கி வருகிறது. சாதாரண காய்சலில் ஆரம்பித்து தலைவலி, கண்வலி, தொண்டை எரிச்சல் என பலரையும் ஆட்டிப்படைத்து வருகிறது கொரோனா வைரஸ். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக உலகத்தின் பல நாடுகளைத் தன் பிடிக்குள் வைத்துள்ளது கொரோனா. வைரஸ் பரவலைத் தடுக்க பலரும் ஊர் சுற்றிக்கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் சமூக வலைத்தளத்தில் பலரும் மீம்ஸ் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

கொரோனா பரவலைத் தடுக்க தமிழகத்தில் லாக்டவுன் அமலில் உள்ளது. பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டாலும் அதையும் மீறி மக்கள் ஊர்சுற்றிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். மக்களைக் காக்க கொரோனா முன்களப்பணியாளர்கள் உயிரைப்பயணம் வைத்து பணியாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றனர். பலரும் அலட்சியமாகவே ஊர் சுற்றுகின்றனர்.

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை, தடுப்பூசி பற்றாக்குறை என கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தவித்து வருகின்றனர். உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் மீம்ஸ்களை உங்கள் பார்வைக்குத் தருகிறோம்.

English summary

During the Corona period many people wandered around the town not wanting to be alone. Many people are posting memes on social media to create awareness among the people.