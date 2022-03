12-14 வயதுள்ள சிறுவர், சிறுமிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி- தமிழகத்தில் 31 லட்சம் பேருக்கு செலுத்த பிளான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் 12 முதல் 14 வயதுடைய சிறுவர்களுக்கு நாளை தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கப்படுகிறது. இந்த வயது பிரிவில் சுமார் 31 லட்சம் பேர் இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. 12-14 வயதுடைய சிறுவர்களுக்கு பள்ளிகளிலேயே தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் 12 முதல் 14 வயதுடைய சிறுவர்களுக்கு நாளை முதல் புதிய தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி தொடங்குகிறது. இந்த புதிய தடுப்பூசியின் பெயர் 'கோர்பேவேக்ஸ்'. 12 வயது பூர்த்தியான சிறுவர்கள் இத்தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொள்ளலாம் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் 46 கோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 2019ஆம் ஆண்டு முதல் அலையில் தொடங்கிய கொரோனா பல அலைகள் வீசியுள்ளது. 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர். பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Vaccination of children between the ages of 12 and 14 in Tamil Nadu will begin tomorrow. According to the health department, there are about 31 lakh people in this age group. Vaccination is arranged in schools for children aged 12-14 years.