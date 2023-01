ஆளுநர் விளக்கம் வெறும் 'மழுப்பல்'.. “பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும்”: சிபிஐ குரல்! ஓயாத சர்ச்சை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆளுநர் அளித்துள்ள விளக்கத்தை ஏற்க முடியாது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் நிராகரித்துள்ளார். ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் கருத்தை தனது கருத்தாக ஆளுநர் கூறியதாகவும், கடுமையான எதிர்ப்பு எழுந்ததன் காரணமாக விளக்கம் அளிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார் என்றும் முத்தரசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த நிகழ்வில் பேசியபோது, தமிழ்நாடு என்பதை விட தமிழகம் என்று அழைப்பதே சரியானது எனப் பேசி இருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் மாளிகை பொங்கல் விருந்து அழைப்பிதழிலும் தமிழக ஆளுநர் என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

தமிழகம் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி குறிப்பிட்டதால் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி குறிப்பிட்டது ஏன் என்பது குறித்து ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

'தமிழ்நாடு' பெயரை மாற்ற சொல்லலையே! எனது பேச்சை தப்பாக புரிஞ்சுகிட்டாங்க! ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விளக்கம்

English summary

CPI State Secretary Mutharasan rejected Governor's explanation. Mutharasan alleged that Governor RN Ravi had taken the opinion of RSS organization and was forced to give an explanation due to strong opposition.