“ஆளுநர் முறைகேட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவரல்ல".. பன்வாரிலால் குற்றச்சாட்டுக்கு.. சிபிஎம் கடும் விமர்சனம்

சென்னை: பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழ்நாட்டில் ஆளுநராக பணியாற்றியபோது பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் பதவி விற்கப்பட்டது என்று குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

இந்த கருத்து அரசியல் தளத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அப்போது அதிமுக ஆட்சி நடைபெற்றிருந்த நிலையில் பலர் அக்கட்சியை விமர்சித்தனர்.

இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள சிபிஎம், "முறைகேடுகள் நடந்தது என்றால் ஆளுநர் அதை ஏன் தடுக்கவில்லை? ஆளுநரும் முறைகேட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவரல்ல" என்று விமர்சித்துள்ளது.

English summary

Banwarilal Purohit had alleged that the post of university vice-chancellor was sold when he served as the governor of Tamil Nadu. Commenting on this, CPM said, "If there were irregularities, why didn't the governor stop it? The governor is also not immune to corruption.