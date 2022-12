விஜய் மீது “உருவகேலி”.. செல்பியில் முகத்தை ஜூம் செய்து “கிண்டல்”! வன்மம் கக்கும் டிடிஎப் ரசிகர்கள்

Chennai

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிக்கும் "வாரிசு" திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடைபெற்ற வாரிசு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் ரசிகர்களுடன் நடிகர் விஜய் எடுத்துக்கொண்ட செல்பி படத்தை ஜூம் செய்து பலரும் அவரது முகத்தை வைத்து உருவ கேலி செய்து வருகிறார்கள்.

நடிகர் விஜய் பீஸ்ட் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து பிரபல தெலுங்கு இயக்குநரான வம்சி இயக்கி இருக்கும் வாரிசு திரைப்படத்தில் நடித்து இருக்கிறார். இதனை தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் தில்ராஜ் தயாரித்து உள்ளார்.

நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நாயகியாக நடித்து உள்ள இந்த திரைப்படத்தில் நடிகர்கள் சரத்குமார், பிரகாஷ்ராஜ், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்து இருக்கின்றனர்.

English summary

Actor Vijay took a selfie with his fans at the music launch of the film Varisu and many people are making fun of his face.