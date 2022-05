மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் முதுகலை படிப்புகளில் சேர க்யூட் தேர்வு.. ஆன்லைன் விண்ணப்பம் - முழு விபரம்

Chennai

சென்னை: நாடு முழுவதும் உள்ள 42 மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள், இணைப்புக் கல்லூரிகளில் முதுகலை படிப்புகளில் சேர நடத்தப்படும் பொதுநுழைவுத் தேர்வுக்கு, ஒற்றைச் சாளர முறையில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும், பொது நுழைவுத் தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே சேர்க்கை நடைபெறும் என்றும் தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. CUET தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு இன்று முதல் தொடங்கியது.

இந்தியாவில் உள்ள JNU, புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம், ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட 42 மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் M.A., M.Com., MBA., M.Sc., உள்ளிட்ட முதுகலை படிப்புகளில் சேர பொதுநுழைவுத் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை நடத்துகிறது.

வரும் கல்வியாண்டுக்கான பொதுநுழைவுத் தேர்வுக்கு இன்று முதல் வரும் ஜூன் 18-ம் தேதி வரை https://cuet.nta.nic.in/ இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

The National Examinations Agency has said that 42 central universities across the country can apply for the general entrance examination for admission to postgraduate courses in affiliated colleges on a single window basis and admission will be based on the score of the general entrance examination. Online application registration for the CUET exam started today.