புயலே வந்தாலும் எதிர்கொள்வோம்..சென்னை மக்களை காக்க ஏற்பாடுகள் தயார்..மேயர் பிரியா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புயல் வந்தாலும் எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாக சென்னை மேயர் பிரியா கூறியுள்ளார். கால்வாய்கள் அனைத்தும் சுத்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த வாரம் கொட்டித்தீர்த்த மழையால் பல பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியது. பல பகுதிகளில் மோட்டார் மூலம் வெள்ளநீர் வெளியேற்றப்பட்டது. சில பகுதிகளில் மழை நீர் வடிகால் பணிகள் முடிக்கப்பட்டதால் வெள்ளநீர் உடனே வடிந்தது.

இந்த நிலையில் வங்கக்கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வுநிலையால் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களுக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் மிக கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Chennai Mayor Priya has said that she is ready to face the Cyclone. Mayor Priya said that all the canals have been cleaned and rainwater drainage works are being completed.