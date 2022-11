வங்கக் கடலில் உருவாகும் புயல்..துறைமுகங்களில் ஏற்றப்படும் புயல் கூண்டுகள்..இதுதான் காரணமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடல் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக எண்ணூர், நாகை, கடலூர், புதுச்சேரி,காரைக்கால் துறைமுகங்களில் 3ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தெற்கு ஆந்திரா - வடதமிழக கடலோர பகுதிகளை நெருங்கி வர உள்ளது. புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண்களும் அதற்கான விளக்கங்களையும் பார்க்கலாம்.

புயல் காலங்களில் மீனவர்களுக்கும், கடலில் பயணிக்கும் அல்லது துறைமுகப் பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கப்பல்களின் பாதுகாப்பு கருதி அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் விதமாக கடலோரப் பகுதிகளில் உள்ள துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்படுவது வழக்கம்.

பகல் நேரங்கள் கருப்பு நிறத்துடன் கூடிய மூங்கில் பிரம்புகளால் ஆன சின்னங்களும், இரவு மற்றும் மேக மூட்டமாக உள்ள நேரங்களில் ஒளிகளை பாய்ச்சும் விளக்குகள் மூலம் இந்த எச்சரிக்கைகள் விடப்படுகின்றன. இந்த எச்சரிக்கைச் சின்னங்கள் ஒன்றில் துவங்கி 11 வரை உள்ளது. புயல் எச்சரிக்கை விடுக்க துறைமுகங்களில் ஏற்றப்படும் புயல் கூண்டுகள் அதற்கான விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்ளோம்.

Due to the prevailing low pressure zone in the Bay of Bengal, storm warning cage number 3 has been activated at Ennore, Nagai, Cuddalore, Puducherry and Karaikal ports. A depression over the Bay of Bengal is approaching the coastal areas of South Andhra - Northeast. View storm warning cell numbers and descriptions.