ருத்ர தாண்டவமாடும் மாண்டஸ்! பேயாட்டம் போடும் மரங்கள்.. வெளுக்கும் கனமழை! வர்தா பாதிப்பு இருக்குமா?

சென்னை : மாண்டஸ் புயலின் வெளிப்பகுதி கரையை கடக்க துவங்கி இருக்கும் நிலையில் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதிகளை பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. தற்போது புயல் 12 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கரையை கடந்து வரும் நிலையில் கடற்கரை ஓரப்பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசுகிறது.

மாண்டஸ் புயல் தற்போது சென்னைக்கு மிக அருகே 100 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருக்கும் நிலையில் வெளிப்புற பகுதி கரையை கடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாக புயல் கரையை கடந்து விடும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போதைய சூழலில் சுமார் ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் புயலின் வெளிப்புற பகுதி கரையை கடக்க தொடங்கி இருக்கும் நிலையில் மையப்பகுதி 11:30 மணிக்கு கடக்கும் நிகழ்வு நடைபெற இருக்கிறது.

இருளில் மூழ்கிய ஈசிஆர்..பலத்த காற்றுடன் கரையைக்கடக்கும் மாண்டஸ்..கொட்டும் கனமழை

While the outer part of Cyclone Mandous has started to cross the coast, the east coast road areas of Chennai are receiving heavy rains with strong winds. At present, the storm is crossing the coast at a speed of 12 km/h, and strong winds are blowing along the coastal areas.