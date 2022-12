தீவிர புயலாக மாறும் மாண்டஸ்..100 கிமீ வேகத்தில் சூறாவளி..எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் இன்று மாலைக்குள் தீவிர புயலாக வலுப்பெறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. நாளை காலை வரையில், மாண்டஸ் புயல், தீவிர புயலாகத் தொடரும் என தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மாண்டஸ் புயல் சென்னையில் இருந்து 520 கி.மீ. தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. புயல் கனமழை முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், கடலூர், திருவள்ளூர்,வேலூர்,ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம்,செங்கல்பட்டு,திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நேற்று இரவு புயலாக வலுப்பெற்று தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலைகொண்டிருந்தது. இன்று காலை 0830 மணி நிலவரப்படி, காரைக்காலுக்கு 460 கி.மீ. கிழக்கு-தென்கிழக்கே மற்றும் சென்னைக்கு 550 கி.மீ. தென்கிழக்கே நிலைகொண்டுள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடதமிழகம்-புதுவை-தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரையில், புதுச்சேரிக்கும், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் இடையே 9ம் தேதி நள்ளிரவில் கரையை கடக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

இதன் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

Cyclone Mandus will intensify into a severe storm by this evening, the Meteorological Department has informed. Cyclone Mantus is expected to continue as a severe storm till tomorrow morning. Cyclone Mantus is 520 km from Chennai. The position is far away. The District Collector has declared holiday for schools and colleges in Tiruvallur district due to the warning of heavy rain.