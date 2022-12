கரையை நெருங்கும் மாண்டஸ்! இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான்! ஆனால்.. எதிர்பார்த்த மழை இல்லையே! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அடுத்த ஒரிரு மணி நேரத்தில் மாண்டஸ் புயலின் கண் பகுதி கரையைக் கடக்கத் தொடங்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு. மாமல்லபுரத்திற்கு 45 கி.மீ. தொலைவிலும், சென்னைக்கு 90 கி.மீ தொலைவிலும் மாண்டஸ் புயல் மையம் கொண்டுள்ளது.

மாண்டஸ் புயலின் மையப் பகுதி இன்னும் கடலில் உள்ளதால் கரையை கடக்கும் நிகழ்வு அடுத்த 2 அல்லது 3 மணிநேரத்தில் நடக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அளித்துள்ளது. அடுத்த இரண்டு மூன்று மணி நேரங்களில் புயல் கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளது.

மாண்டஸ் புயல் தற்போது சென்னைக்கு மிக அருகே 90 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருக்கும் நிலையில் வெளிப்புற பகுதி கரையை கடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாக புயலின் கண் கரையை கடந்து விடும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னைக்கு மிக அருகே மாண்டஸ்! சூறாவளி காற்றுடன் கொட்டித்தீர்க்கும் மழை! அடுத்த 3 மணி நேரம் ஜாக்கிரதை

English summary

The Meteorological Department has announced that the eye of Cyclone Mandous will start crossing the coast in the next couple of hours. 45 km to Mamallapuram. The Mandous storm center is located at a distance of 90 km from Chennai.