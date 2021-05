"மேலே செல்கிறது.. ஒரே நாள்தான்".. டவ்-தே புயல் பற்றி வெதர்மேன் கணிப்பு.. தமிழகத்திற்கு குட் நியூஸ்

Chennai

சென்னை: தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் உருவாகியுள்ள டவ்-தே புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா, மழை தீவிரம் அடையுமா என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் உருவாகி இருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நேற்று புயலாக மாறியது. இதற்கு டவ்-தே புயல் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது. நாளை டவ்-தே புயல் அதி தீவிர புயலாக மாற உள்ளது.

இந்த டவ்-தே புயல் காரணமாக கடந்த 3 நாட்களாக கேரளாவில் தீவிரமாக மழை பெய்து வருகிறது. தமிழகத்திலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அருகே இருக்கும் பகுதிகளில் தீவிரமாக மழை பெய்து வருகிறது.

டவ்-தே புயல்.. நாளை மறுநாள் காலை குஜராத்தின் துவாரகை அருகே கரையை கடக்கிறது!

