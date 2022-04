அலட்சியம் காட்டும் ஆவின் அதிகாரிகள்! 48 ஆயிரம் லிட்டர் பால் கெட்டுபோகும் அபாயம்? தட்டுப்பாடு வருமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிகாரிகளின் அலட்சியம் காரணமாக ஆவின் பால் விநியோகத்தில் பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அம்பத்தூர் ஆவின் பால் பண்ணையில் 48 ஆயிரம் லிட்டர் பால் கெட்டுப் போகும் ஆபத்து இருப்பதாக தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்க தலைவர் பொன்னுசாமி எச்சரித்துள்ளார்.

சென்னையில் தினமும் 11 லட்சத்து 50 ஆயிரம் லிட்டர் ஆவின் பால் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மாதவரம், சோழிங்கநல்லூர், அம்பத்தூர் ஆகிய பால் பண்ணைகளில் பதப்படுத்தப்பட்டு பால் பாக்கெட்டுகள் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் அம்பத்தூர் ஆவின் பால் பண்ணையில் 48ஆயிரம் லிட்டர் பால் கெட்டுப் போகும் ஆபத்து இருப்பதாக தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்க தலைவர் பொன்னுசாமி எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

Ponnusamy, chairman of the Tamil Nadu Dairy Workers' Welfare Association, has warned that there is a problem with the supply of Avin milk due to the negligence of the authorities and that there is a risk of spoiling 48,000 liters of milk at the Ambattur Avin dairy farm.