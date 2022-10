கலக்கி, உலுக்கிய கன்னட "காந்தாரா"! சுடலை மாடன் வழிபாடுடன் பல ஒற்றுமை.. மிஸ் செய்த தமிழ் இயக்குநர்கள்

Chennai

சென்னை: "காந்தாரா.. "இந்திய திரைப்பட ரசிகர்களின் மனதில் காந்தம் ஒட்டிக்கொண்ட ஒரு பெயர். ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கத்தில், அவரே கதாநாயகன் பாத்திரத்தை ஏற்று நடித்த இந்த கன்னட திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக மட்டுமின்றி, விமர்சன ரீதியாகவும் மிகப்பெரும் வரவேற்பை ஈட்டியுள்ளது.

படத்துக்கு பிறகு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரவேற்பு காரணமாக, தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளிலும், இந்த திரைப்படம் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு அதிலும் வெற்றி வாகை சூடிவிட்டது."ஸ்டோரி லைன்" சாதாரணமாக இருக்கலாம்.. ஆனால் மண்ணின் மக்கள் வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்த திரைக்கதை அமைப்பு மற்றும் பாத்திர தேர்வு, கதையின் நிலவியல் படத்தின் வெற்றிக்கு அச்சாணியாகிவிட்டது.

எப்போதும், வெட்டு குத்து, துரத்தி சென்று காதலிப்பது என்ற, ஸ்டீரியோ டைப் கன்னட சினிமாக்களில் இருந்து சமீபகாலமாக அந்த திரையுலகம் தனித்துவப்பட்டு வர ஆரம்பித்து இருக்கிறது. லூசியா, ரங்கஸ்தலம் போன்ற ரசிகர்களை தூங்கவிடாமல் உலுக்கிய படங்களை தொடர்ந்து, "காந்தாரா" (Kantara) அந்த லிஸ்டில் இடம் பிடித்து இருக்கிறது.

கர்நாடக அரசையே உலுக்கிய காந்தாரா திரைப்படம்! சாமியாடிகளுக்கு உதவி தொகை அறிவிப்பு!

English summary

Kantara movie review in Tamil with a different angle: Kantara movie and South Tamil Nadu village Gods worships are looking similar. Will Tamil movie directors utilize Sudalai Madan Kpvil Kodai like worship cultures in Tamil movies? This article explains the importance.