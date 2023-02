அந்த ஒரு மணி நேரம் எங்க போனீங்க? இரண்டாவது மனைவிக்கு டான்ஸர் ரமேஷின் முதல் மனைவி கேள்வி

கணவர் இறந்த போது ஒரு மணி நேரமாக இன்பவள்ளி எங்கே இருந்தார் என டான்ஸர் ரமேஷின் முதல் மனைவி கேள்வி

சென்னை: கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறும் அந்த ஒரு மணி நேரம் இன்பவள்ளி எங்கே போனார் என டான்ஸர் ரமேஷின் முதல் மனைவி சித்ரா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னை மூர் மார்க்கெட் பகுதியில் கூலித் தொழிலாளியாக இருந்தவர் ரமேஷ். இவர் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நடனம் ஆடி வந்தார். பிரபுதேவா, மைக்கேல் ஜாக்சன் உள்ளிட்டோரின் சாயல் இவரது நடனத்தில் இருந்ததால் அவருக்கு அந்த பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் ரசிகர்களாகிவிட்டனர்.

இவர்களும் ரமேஷ் ஆடும் நடனத்தை வீடியோவாக எடுத்து சமூகவலைதளங்களில் பதிவிட்டனர். அன்று முதல் இவரது வீடியோ வைரலானது. இதையடுத்து அவர் டான்ஸர் ரமேஷ் என அழைக்கப்பட்டார். டிக்டாக், இன்ஸ்டா என எங்கு சென்றாலும் அங்கு அவரது வீடியோக்கள் பிச்சிக் கிட்டு போனது.

Dancer Ramesh wife Chithra accuses Inbavalli and asks questions Dancer Ramesh wife Chithra says that Inbavalli didnt see his face even after death. She had not seen him for an hour on his death day.