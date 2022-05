அண்ணாமலை நடிகர்..வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ என பேசக்கூடாது - தயாநிதி மாறன் அட்டாக்

Chennai

சென்னை: முதல்வர் கேட்டது தமிழகத்தில் உள்ள பாஜகவினருக்கும் சேர்த்து தான் என்று தயாநிதிமாறன் கூறியுள்ளார். அண்ணாமலை நல்ல நடிகர் என்றும் வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ என அவர் பேசக்கூடாது என்றும் தயாநிதி மாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் 31,500 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வியாழக்கிழமையன்று தொடங்கி வைத்தார். விழா மேடையில் பிரதமர் மோடிக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் 5 கோரிக்கைகள் முன் வைத்து பேசினார். மத்திய- மாநில அரசுகள் உறவு, கூட்டாட்சி தத்துவம், திராவிட மாடல் என்றால் என்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பேசினார். மேலும் மத்திய அரசு என குறிப்பிடாமல் பலமுறை ஒன்றிய அரசு என்றே குறிப்பிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி சிலை திறப்பு விழா... முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு

தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கவேண்டிய நிலுவைத்தொகையை ஒன்றிய அரசு விரைந்து வழங்க வேண்டும். கச்சத்தீவை மீட்டு உரிமையை நிலைநாட்டவேண்டிய நேரமிது. தமிழை அலுவல் மொழியாகவும், வழக்காடு மொழியாகவும் அறிவிக்க வேண்டும். நீட் விலக்கு சட்டத்துக்கு ஒன்றிய அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும். உறவுக்கு கைகொடுப்போம்; உரிமைக்குக் குரல் கொடுப்போம் எனப் பேசினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

Dayanidhimaran has said that the Chief Minister has asked the BJP in Tamil Nadu to do the same. Dayanidhi Maran has also said that Annamalai should not be spoken unnecessary talk