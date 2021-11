காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை வலுவடைந்தது - 12 மணிநேரத்தில் தாழ்வு மண்டலம் உருவாகும்

Chennai

சென்னை: வங்கக் கடலில் நிலைக்கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதியாக வலுவடைந்தது. அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதி வலுப்பெறாது என்று நேற்று வரை கணிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று வலுப்பெற்றுள்ளது.

வங்கக் கடலில் கடந்த வாரத்தில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியியால் சென்னை உட்பட தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் ஒரு வாரம் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியதால் இடைவிடாது மழை பெய்தது. இதன் காரணமாக தலைநகர் சென்னை வெள்ளத்தில் தத்தளித்தது. பல இடங்களில் இன்னும் தண்ணீர் வடியாத நிலையில் தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் கடந்த 13ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது.

காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி நிலைகொண்டிருந்ததன் காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் விடிய விடிய மழை கொட்டித்தீர்த்தது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு வங்கக் கடலை வந்தடையும். அதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 17 ஆம் தேதி மேற்கு மற்றும் மத்திய வங்ககடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும். அதன் பிறகு நவம்பர் 18 ஆம் தேதி தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை அடையும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்திருந்தது.

சென்னை ,ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களுக்கு இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக மிக கனமழை பெய்யும் என்று அறிவித்திருந்தது. காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் நேற்று மாலை முதலே பல மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டியுள்ளதால் வீடுகளுக்குள் வெள்ளநீர் புகுந்துள்ளது.

சென்னையில் திருவல்லிக்கேணி, அண்ணா நகர், மயிலாப்பூர்,பட்டினப்பாக்கம், தேனாம்பேட்டை ஆழ்வார்பேட்டை, தியாகராய நகர், நுங்கம்பாக்கம், அண்ணா நகர்,கோடம்பாக்கம்,அசோக் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் நேற்று பிற்பகல் தொடங்கிய மழை தற்போது வரை நீட்டித்து வருகிறது.

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுப்பெறாது என்று நேற்றுவரை கணக்கிடப்பட்ட நிலையில் இன்று வலுப்பெற்றுள்ளது. சென்னை வானிலை மைய அதிகாரிகள் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருப்பதாக தெரிவித்திருந்த நிலையில், இது வலுப்பெற்று அதே இடத்திலேயே நிலை கொண்டு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக மாறி இருக்கிறது. அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையும் என இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக வட தமிழகத்தில் குறிப்பாக சென்னைக்கு தெற்கே உள்ள கடலூர்,விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதி கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

