நெருங்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை - கடலூரிலும் ஆய்வு

Chennai

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையைக் கடக்கும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அவசர ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார். சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு, துறைச் செயலர்கள், காவல் உயர் அதிகாரிகள், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

வங்கக்கடலில் வலுவடைந்துள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று மாலை கரையைக் கடப்பதால், சென்னை, திருவாரூர், கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், கோவை, நீலகிரி, நாமக்கல், காரைக்கால் ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மழை வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் கடந்த 5 நாட்களாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார். நிவாரண உதவிகளையும் வழங்கினார். இந்த நிலையில் விடாமல் மழை வெளுத்து வாங்குவதால் பல இடங்களில் தண்ணீர் வெளியேறாமல் உள்ளது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கிப்போட்டுள்ளது.

இதனிடையே காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னை அருகே கரையைக் கடக்கும் என்பதால் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், மழைநீர் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் இருக்கும் பொதுமக்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைப்பது, தாழ்வான இடங்களில் தேங்கிய தண்ணீரை விரைந்து வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுப்பது, துரித நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது, நிவாரண முகாம்களை அதிகரிப்பது உள்ளிட்ட அனைத்து விவகாரங்கள் குறித்தும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உயரதிகாரிகளுடன் இன்று அவசர ஆலோசனை மேற்கொள்ள இருக்கிறார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு, துறைச் செயலர்கள், காவல் உயர் அதிகாரிகள், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.

இதனிடையே மழை பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்ய இன்று மாலை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடலூர் செல்கிறார். டெல்டா மாவட்டங்களில் விளை நிலங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் பற்றி 2 நாள் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Chief Minister MK Stalin is holding an emergency meeting today as the Meteorological Center announces that the depression will cross the border. The consultation meeting, which will be held at the Chennai General Secretariat, will be attended by the Chief Secretary, departmental secretaries, senior police officers and flood-affected district collectors.