எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்.. உதவி தேவைப்பாட்டால் உடனே இதை செய்யுங்கள்.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அறிவுரை

Heavy #Rain, #flood and a possible #cyclone in the next three days. Let us take all precautions to protect life and property.#DGP #sylendrababu #SylendrababuIPS#ChennaiRains #flood #chennai #ChennaiRain #ChennaiCorporation @ChennaiRains @chennaicorp @tnpoliceoffl pic.twitter.com/vxqJu4y2GN