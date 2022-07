பட்ட பாடெல்லாம் போச்சே.. "அந்த" கடைசி அஸ்திரம் எடுக்கப்படுகிறதா.. எடப்பாடிக்கு இனிதான் சிக்கலே?

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக கோர்ட் தீர்ப்பு வந்துள்ள நிலையில், அடுத்து ஓபிஎஸ் என்ன செய்ய போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.. அத்துடன் எடப்பாடி டீம் தெம்பில் காணப்படுகிறது.

ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் அதிமுகவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் உச்சம் தொட்ட நிலையில், இன்று காலை 9.15 மணிக்கு அக்கட்சியின் பொதுக்குழு, செயற்குழு கூட்டம் நடத்த ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டது.

கடுகடுத்த முகம்.. 2 முறை வெளியே வந்துவிட்டு.. திடீரென உள்ளே ஓடிய ஓபிஎஸ்.. என்னாச்சு? பரபர சம்பவம்

அதில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்ந்தெடுக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறதாகவும் கூறப்படுகிறது.

