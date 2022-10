'சமாதானம்'.. சீனியர்களுக்கு அலெர்ட்.. அதிமுக கூட்டத்தில் எடப்பாடி கொடுத்த அட்வைஸ்.. பரபர தகவல்!

Chennai

சென்னை : நேற்று நடைபெற்ற அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் ஆலோசிக்கப்பட்டன என்பது குறித்து சில தகவல்கள் அதிமுக வட்டாரத்தில் உலவி வருகின்றன.

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில், அதிமுக 51வது ஆண்டு தொடக்க விழாவை கொண்டாடுவது பற்றி மட்டுமே ஆலோசித்ததாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது தெரிவித்தார்.

எனினும், இந்தக் கூட்டத்திலும் பாஜக பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி, நிர்வாகிகளுக்கு முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களைச் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், சமீபத்தில் நடந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கேபி முனுசாமி பங்கேற்காதது பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில், நேற்றைய கூட்டத்தில் கேபி முனுசாமி பங்கேற்றார்.

Some information is circulating in the AIADMK circles about what matters were discussed in AIADMK MLAs meeting held yesterday. In this meeting, Edappadi Palaniswami is said to have given important instructions to ADMK seniors about BJP.