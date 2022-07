எங்க பிளான் சக்சஸ்.. ‘கவனிச்சீங்களா.. காரியத்தை சாதிச்சிட்டார்’ - ஈபிஎஸ் டீம் உற்சாகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியின் டெல்லி பயணத் திட்டம் தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக ஓபிஎஸ் தரப்பு கூறி வந்தாலும், 'சாதகமான பலன் கிடைத்துவிட்டது' என உற்சாகம் குறையாமல் கூறுகிறார்கள் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலில், தனக்கு டெல்லி ஆதரவு கிடைக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களோடு டெல்லிக்கு தனது சகாக்களோடு கிளம்பினார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

டெல்லியில், பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரை தனிப்பட்ட முறையில் சந்திக்க முடியாமல் சென்னை திரும்பினார். இது ஓபிஎஸ் தரப்பில் உற்சாகத்தைக் கூட்டியது.

EPS supporters says Edappadi Palaniswami's visit to Delhi has been beneficial. No raid was conducted on anyone else from the Income Tax department after the EPS visited Delhi.