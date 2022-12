கொஞ்ச நேரம் அட்லியான ’தளபதி’ விஜய்! வாரிசு சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி கூட காப்பியா? அன்றே சொன்ன ரஜினிகாந்த்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக இருக்கும் நிலையில் சமூக வலைதளங்கள் முழுவதும் அந்த படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவும் அதில் நடிகர் விஜய் பேசிய குட்டி கதைகளும் தான் ஆக்கிரமித்து இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் இதே கதையை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடிகர் ரஜினிகாந்த் சொல்லிவிட்டார் என விமர்சித்து வருகின்றனர்.

நீண்ட எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே ரசிகர்களால் தளபதி என தலையில் வைத்து கொண்டாடப்படும் விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாக இருக்கிறது. வழக்கம்போல படத்திற்கான ஹைப்பும் எகிறி இருக்கிறது.

குறிப்பாக நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு நடிகர் விஜய்யின் சினிமா போட்டியாளரான அஜித் குமார் நடித்திருக்கும் துணிவு படமும் அதே பொங்கலுக்கு வெளியாகும் நிலையில் பொங்கல் ரேசில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்ற பரபரப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

With actor Vijay's film Varisu releasing for Pongal, the audio release ceremony of the film and the short stories spoken by actor Vijay are all over the social media. At the same time, they are criticizing that actor Rajinikanth had told the same story many years ago.