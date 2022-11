சினிமா போல் அரசியலில் ஜெயிக்க முடியாது.. படிப்படியாக தான் வரமுடியும்.. எடப்பாடி பகிர்ந்த ரகசியம்!

Chennai

சென்னை: சினிமாவில் நுழைவது எவ்வளவு கடினமோ, அரசியலில் நுழைவதும் கடினம் தான் என்று அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் எம்ஜிஆர் கிரியேஷன்ஸ் தொண்டு நிறுவன தொடக்க விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொண்டார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், என்னை பொறுத்தவரை திரைப்படத்திற்கும் எனக்கும் மிக தூரம். நான் சினிமா பார்த்து 25 ஆண்டுகள் ஆகிறது. ஆகவே திரைப்பட நடிகர், நடிகைகள் பற்றி தெரியாது. அரசியலும், சினிமாவும் ஒன்றாக கலந்திருக்கிறது.

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edapadi Palanisamy has said that it is as difficult to enter politics as it is to enter cinema.