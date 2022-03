ஒரே செங்கலை வச்சு அதிமுக பாஜகவுக்கு மரண அடி கொடுத்த உதயநிதி.. புகழ்ந்து தள்ளிய திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது செங்கலை வைத்து திமுக இளைஞரணி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்த நிகழ்வு அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் மரண அடியாக அமைந்தது எனவும், ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் எப்படி இருக்கவேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக அவர் செயல்படுவதாக தமிழ்நாடு பாட நூல் கழக தலைவரும், தலைமை கழக பேச்சாளருமான திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினின் 69வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை மேற்கு மாவட்டம், திருவல்லிக்கேணி பகுதி சார்பில், தமிழர் எழுச்சி நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் சென்னை மேற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் சிற்றரசு, தமிழ்நாடு பாட நூல் கழக தலைவரும், தலைமை கழக பேச்சாளருமான திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி, உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

English summary

Dindigul I. Leoni, President of the Tamil Nadu Textbook Association, has said that the incident in which DMK youth leader Udayanithi Stalin carried a brick during the Assembly election campaign was a death blow to the AIADMK and the BJP.