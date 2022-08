இந்து மதத்தை புண்படுத்துகிறார் லியோனி.. பாடநூல் நிறுவனத்தில் இருந்து நீக்குக.. எச்.ராஜா ஆவேசம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்து மதத்தை இழிவாகப் பேசிய திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனத்திலிருந்து உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிரியர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர், சினிமா நடிகர் என்று புகழ் பெற்றவர் திண்டுக்கல் ஐ.லியோனி. இவர் இப்போது தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவராக உள்ளார். இவரது பேச்சுகள் எப்போதும் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டாவது வழக்கம். அந்த வகையில், திருமாவளவன் 60வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு நடந்த விழாவில், லியோனியும் பங்கேற்று பேசினார்.

அதில், ஒரு சிலர் பிறந்த நாள் விழாவில் ஐயர்களை வைத்து யாகம் நடத்துவார்கள். அந்த யாகத்தில் அரை மூட்டை விறகை எடுத்து போடுவார்கள். அதேபோல் கோவிலில் பொங்கல் வாங்கி தின்றுவிட்டு ஒருவர் கையை துடைக்க துணி எடுத்து வரவில்லை என்று சுவற்றில் துடைத்து விட்டு கையை முகர்ந்து பார்த்து உள்ளார்.

லியோனி கைதாவாரா.. பதவிக்கு சிக்கலா.. அதென்ன டக்குனு இப்படி சொல்லிட்டாரே.. திமுகவுக்கு வந்த சங்கடம்

English summary

Senior BJP leader H. Raja has said that Dindigul I. Leoni, who spoke disparagingly of Hinduism, should be immediately removed from the Tamil Nadu Textbook Corporation.